Скороходов Ххх Близнец Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1928
Дата смерти08.03.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Кургузова) (Кургузова) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Кургузова) (Кургузова) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Кургузова) (Кургузова) Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Кургузова) (Кургузова) Мария Ильинична
Смерть
08.03.2006
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.