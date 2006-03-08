Скороходов Ххх Близнец Андрей Иванович 10.11.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Ххх Близнец Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1928

Дата смерти

08.03.2006

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1928

Отец: Скороходов Иван Александрович

Мать: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Скороходова(Кургузова) (Кургузова) Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Кургузова) (Кургузова) Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Кургузова) (Кургузова) Мария Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Кургузова) (Кургузова) Мария Ильинична

Рождение ребёнка
07.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Кургузова) (Кургузова) Мария Ильинична

Смерть
08.03.2006
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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