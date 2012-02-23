Скороходова(Кургузова) (Кургузова) Мария Ильинична
Место рожденияМалый Снежеток
Дата рождения11.03.1932
Дата смерти23.02.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1932
Отец: не указан
Малый Снежеток
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1964
Смерть
23.02.2012
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.