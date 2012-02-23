Скороходова(Кургузова) (Кургузова) Мария Ильинична 11.03.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Кургузова) (Кургузова) Мария Ильинична

Место рождения

Малый Снежеток

Дата рождения

11.03.1932

Дата смерти

23.02.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1898 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1932

Отец: не указан

Мать: Кургузова Василиса Поликарповна

Малый Снежеток
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Скороходов Ххх Близнец Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Ххх Близнец Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Ххх Близнец Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Ххх Близнец Андрей Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Ххх Близнец Андрей Иванович

Смерть
23.02.2012
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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