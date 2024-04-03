Скороходов Сергей Иванович 27.01.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930

Отец: Скороходов Иван Александрович

Мать: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Макарова) (Макарова) Раиса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Макарова) (Макарова) Раиса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Макарова) (Макарова) Раиса Петровна

Смерть
Неизвестно

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