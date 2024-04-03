Скороходов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Макарова) (Макарова) Раиса Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Макарова) (Макарова) Раиса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно