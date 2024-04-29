Сафронов Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Работа или профессия
Неизвестно
В 1920 г числился чернорабочим ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 37об.-38 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Бракосочетание
28.?.1920
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 37об.-38 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сафронов Ххх Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Мария Михайлова
Рождение ребёнка
1928
Сын: Сафронов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Мария Михайлова
Рождение ребёнка
26.08.1940
Сын: Сафронов Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Мария Михайлова
Смерть
Неизвестно