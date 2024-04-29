Сафронов Тимофей Васильевич 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сафронов Василий Петров

Мать: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
В 1920 г числился чернорабочим ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 37об.-38 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Бракосочетание
28.?.1920

Жена: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Мария Михайлова

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 37об.-38 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сафронов Ххх Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Мария Михайлова

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сафронов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Мария Михайлова

Рождение ребёнка
26.08.1940

Сын: Сафронов Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Мария Михайлова

Смерть
Неизвестно

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