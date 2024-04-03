Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Мария Михайлова
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда 6 июл 1901г.
Дата рождения23.01.1901
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1901
село Змеевка Раненбургского уезда 6 июл 1901г.
Работа или профессия
Неизвестно
В 1920 г числится чернорабочей( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 37об.-38 ) Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Крещение
25.01.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки кр. Феодор Андреев Хренов и дочь кр. Феодора Савельева Сачкова девица Параскева
Бракосочетание
28.?.1920
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 37об.-38 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сафронов Ххх Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Сафронов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Сафронов Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Сафронов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1940
Сын: Сафронов Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Сафронов Тимофей Васильевич
Смерть
1989
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.