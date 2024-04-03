Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Мария Михайлова 23.01.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Мария Михайлова

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда 6 июл 1901г.

Дата рождения

23.01.1901

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1901

Отец: Сачков Михаил Федоров

Мать: Сачкова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Архипова

село Змеевка Раненбургского уезда 6 июл 1901г.
Работа или профессия
Неизвестно
В 1920 г числится чернорабочей( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 37об.-38 ) Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Крещение
25.01.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки кр. Феодор Андреев Хренов и дочь кр. Феодора Савельева Сачкова девица Параскева
Бракосочетание
28.?.1920

Муж: Сафронов Тимофей Васильевич

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 37об.-38 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сафронов Ххх Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Сафронов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сафронов Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Сафронов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
26.08.1940

Сын: Сафронов Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Сафронов Тимофей Васильевич

Смерть
1989
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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