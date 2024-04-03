Сачкова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Архипова
Место рождениядер. Аннино Озерки тож.
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
дер. Аннино Озерки тож.
Бракосочетание
25.?.1898
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 14об.-15
Рождение ребёнка
23.01.1901
Дочь: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Сачков Михаил Федоров
село Змеевка Раненбургского уезда 6 июл 1901г.
Рождение ребёнка
22.05.1903
Дочь: Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Сачков Михаил Федоров
с.Змеевка Раненбургский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1905
Дочь: Скороходова(Сачкова) (Сачкова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Сачков Михаил Федоров
Рождение ребёнка
18.12.1908
Отец ребёнка: Сачков Михаил Федоров
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно