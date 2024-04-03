Сачкова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Архипова 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Архипова

Место рождения

дер. Аннино Озерки тож.

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Федосеев Архип Ермилов

Мать: Федосеева(Клокова) Аксинья Илларионова

дер. Аннино Озерки тож.
Бракосочетание
25.?.1898

Муж: Сачков Михаил Федоров

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 14об.-15
Рождение ребёнка
23.01.1901

Дочь: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Сачков Михаил Федоров

село Змеевка Раненбургского уезда 6 июл 1901г.
Рождение ребёнка
22.05.1903

Дочь: Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Сачков Михаил Федоров

с.Змеевка Раненбургский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1905

Дочь: Скороходова(Сачкова) (Сачкова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Сачков Михаил Федоров

Рождение ребёнка
18.12.1908

Сын: Сачков Василий Михайлов

Отец ребёнка: Сачков Михаил Федоров

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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