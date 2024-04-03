Сачков Василий Михайлов
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения18.12.1908
Дата смерти17.09.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
18.12.1908
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
19.12.1908
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 13 лист 14об.-15 | Восприемники: Села Змеевки кр. Феодор Андреев Арканов и кр. Параскева Иванова Гусева
Смерть
17.09.1909
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От кори | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 26об.-27