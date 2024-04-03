Сачков Василий Михайлов 18.12.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Василий Михайлов

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

18.12.1908

Дата смерти

17.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1908

Отец: Сачков Михаил Федоров

Мать: Сачкова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Архипова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
19.12.1908
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 13 лист 14об.-15 | Восприемники: Села Змеевки кр. Феодор Андреев Арканов и кр. Параскева Иванова Гусева
Смерть
17.09.1909
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От кори | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 26об.-27

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