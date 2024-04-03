Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна
Место рожденияс.Змеевка Раненбургский уезд Рязанская губерния
Дата рождения22.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
22.05.1903
с.Змеевка Раненбургский уезд Рязанская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
В 1921г - земледелие
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Крестные: Того же села кр. Василий Петров Фирсов и кр. Параскева Иванова Гусева
Бракосочетание
20.?.1921
с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 106 лист 303
Рождение ребёнка
1923
Сын: Долгов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Долгов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Бахарева(Долгова) (Долгова) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
14.01.1939
Дочь: (Долгова Ххх) Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
28.12.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно