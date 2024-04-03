Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна 22.05.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна

Место рождения

с.Змеевка Раненбургский уезд Рязанская губерния

Дата рождения

22.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1903

Отец: Сачков Михаил Федоров

Мать: Сачкова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Архипова

с.Змеевка Раненбургский уезд Рязанская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
В 1921г - земледелие
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Крестные: Того же села кр. Василий Петров Фирсов и кр. Параскева Иванова Гусева
Бракосочетание
20.?.1921

Муж: Долгов Дмитрий Михайлович

с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 106 лист 303
Рождение ребёнка
1923

Сын: Долгов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Долгов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Бахарева(Долгова) (Долгова) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
14.01.1939

Дочь: (Долгова Ххх) Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
28.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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