Долгов Дмитрий Михайлович 08.08.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Дмитрий Михайлович

Место рождения

с. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния

Дата рождения

08.08.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1903

Отец: Долгов Михаил Аксенович

Мать: Долгова Мария Кузминична 2Я Жена

с. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния
Бракосочетание
20.?.1921

Жена: Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна

с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 106 лист 303
Рождение ребёнка
1923

Сын: Долгов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Долгов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Бахарева(Долгова) (Долгова) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
14.01.1939

Дочь: (Долгова Ххх) Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
28.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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