Долгов Дмитрий Михайлович
Место рожденияс. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния
Дата рождения08.08.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
08.08.1903
с. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния
Бракосочетание
20.?.1921
с. Змеевка, Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 106 лист 303
Рождение ребёнка
1923
Сын: Долгов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Долгов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
14.01.1939
Дочь: (Долгова Ххх) Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
28.12.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна
Смерть
Неизвестно