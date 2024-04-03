Долгов Михаил Аксенович 04.07.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Михаил Аксенович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

04.07.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1854

Отец: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович

Мать: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Мария Кузминична 2Я Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
29.03.1877

Дочь: (Долгова) Мария Михайлова

Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.07.1879

Дочь: (Долгова) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна

Михаил упоминается ка Скороходов
Рождение ребёнка
13.08.1882

Дочь: (Долгова) Васса Михайлова

Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1884

Дочь: (Долгова) Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1885

Сын: Долгов Дорофей Михайлов

Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.02.1887

Дочь: (Долгова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1888

Дочь: (Долгова) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна

отец по ошибке записан как Скороходов
Рождение ребёнка
17.11.1889

Сын: Долгов Платон Михайлович

Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1891

Сын: Долгов Зосима Михайлов

Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
13.05.1893

Дочь: (Долгова) Гликерия Михайлова

Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.1895

Дочь: (Долгова) Васса (Василиса) Михайловна

Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Долгова) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Долгова Мария Кузминична 2Я Жена

Рождение ребёнка
08.08.1903

Сын: Долгов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Долгова Мария Кузминична 2Я Жена

с. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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