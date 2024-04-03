Долгов Михаил Аксенович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения04.07.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Жена: Долгова Аксинья Ивановна
Дочь: (Долгова) Мария Михайлова
Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна
Дочь: (Долгова) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна
Дочь: (Долгова) Васса Михайлова
Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна
Дочь: (Долгова) Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна
Дочь: (Долгова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна
Дочь: (Долгова) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна
Дочь: (Долгова) Гликерия Михайлова
Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна
Дочь: (Долгова) Васса (Василиса) Михайловна
Мать ребёнка: Долгова Аксинья Ивановна
Дочь: (Долгова) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Долгова Мария Кузминична 2Я Жена
Сын: Долгов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Долгова Мария Кузминична 2Я Жена