Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Гусев Тимофей Федоров

Мать: Гусева Мария 1Я Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогачева(Долгова) (Долгова) Матрона Аксенова

Отец ребёнка: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович

Рождение ребёнка
27.06.1852

Дочь: Фирсова(Долгова) (Долгова) Марфа Аксеновна (Авксентьевна)

Отец ребёнка: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
04.07.1854

Сын: Долгов Михаил Аксенович

Отец ребёнка: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
02.01.1856

Дочь: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна

Отец ребёнка: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
20.06.1859

Дочь: (Долгова) Прасковья Аксеновна

Отец ребёнка: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Долгова) Елена Аксенова

Отец ребёнка: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович

Смерть
Неизвестно

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