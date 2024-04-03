Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Гусев Тимофей Федоров
Мать: Гусева Мария 1Я Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогачева(Долгова) (Долгова) Матрона Аксенова
Отец ребёнка: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1852
Дочь: Фирсова(Долгова) (Долгова) Марфа Аксеновна (Авксентьевна)
Отец ребёнка: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
04.07.1854
Отец ребёнка: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
02.01.1856
Дочь: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна
Отец ребёнка: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
20.06.1859
Дочь: (Долгова) Прасковья Аксеновна
Отец ребёнка: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Долгова) Елена Аксенова
Отец ребёнка: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович
Смерть
Неизвестно