Гусева Мария 1Я Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
29.10.1835
Сын: Гусев Василий 1Й Тимофеев
Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров
Смерть
Неизвестно