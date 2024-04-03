Гусева Мария 1Я Жена 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева Мария 1Я Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
29.10.1835

Сын: Гусев Василий 1Й Тимофеев

Отец ребёнка: Гусев Тимофей Федоров

Смерть
Неизвестно

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