(Долгова) Прасковья Аксеновна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения20.06.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1859
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
20.07.1859
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда крестил свящ.Иоанн Доброхотов
Восприемники: деревни Змиевки крестьянин помещицы А.Н.Янович Василий Тимофеев и крестьянина Сергея Филиппова жена Митрадора Васильева
Смерть
Неизвестно