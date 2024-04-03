(Долгова) Прасковья Аксеновна 20.06.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Долгова) Прасковья Аксеновна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

20.06.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1859

Отец: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович

Мать: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
20.07.1859
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда крестил свящ.Иоанн Доброхотов
Восприемники: деревни Змиевки крестьянин помещицы А.Н.Янович Василий Тимофеев и крестьянина Сергея Филиппова жена Митрадора Васильева
Смерть
Неизвестно

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