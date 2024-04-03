Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения07.02.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1832
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
13.02.1832
Николаевская церковь с. Лычное
Рождение ребёнка
27.06.1852
Дочь: Фирсова(Долгова) (Долгова) Марфа Аксеновна (Авксентьевна)
Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
04.07.1854
Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
02.01.1856
Дочь: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна
Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
20.06.1859
Дочь: (Долгова) Прасковья Аксеновна
Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Долгова) Елена Аксенова
Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно