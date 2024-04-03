Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович 07.02.1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

07.02.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1832

Отец: Долгов Тихон Данилович

Мать: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогачева(Долгова) (Долгова) Матрона Аксенова

Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна

Крещение
13.02.1832
Николаевская церковь с. Лычное
Рождение ребёнка
27.06.1852

Дочь: Фирсова(Долгова) (Долгова) Марфа Аксеновна (Авксентьевна)

Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
04.07.1854

Сын: Долгов Михаил Аксенович

Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
02.01.1856

Дочь: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна

Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
20.06.1859

Дочь: (Долгова) Прасковья Аксеновна

Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Долгова) Елена Аксенова

Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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