Фирсова(Долгова) (Долгова) Марфа Аксеновна (Авксентьевна) 27.06.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова(Долгова) (Долгова) Марфа Аксеновна (Авксентьевна)

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

27.06.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1852

Отец: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович

Мать: Долгова(Гусева) (Гусева) Евдокия Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Григорий Дмитриевич

Крещение
29.06.1852
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.06.1874

Сын: Фирсов Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Фирсов Григорий Дмитриевич

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1877

Дочь: (Фирсова) Ольга Григорьева

Отец ребёнка: Фирсов Григорий Дмитриевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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