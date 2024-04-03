Фирсова(Долгова) (Долгова) Марфа Аксеновна (Авксентьевна)
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения27.06.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1852
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
29.06.1852
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.06.1874
Отец ребёнка: Фирсов Григорий Дмитриевич
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1877
Дочь: (Фирсова) Ольга Григорьева
Отец ребёнка: Фирсов Григорий Дмитриевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно