Фирсов Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1874
Мать ребёнка: Фирсова(Долгова) (Долгова) Марфа Аксеновна (Авксентьевна)
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1877
Дочь: (Фирсова) Ольга Григорьева
Мать ребёнка: Фирсова(Долгова) (Долгова) Марфа Аксеновна (Авксентьевна)
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно