Фирсов Григорий Дмитриевич 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсов Григорий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев

Мать: Фирсова Прасковья Селиверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова(Долгова) (Долгова) Марфа Аксеновна (Авксентьевна)

Рождение ребёнка
13.06.1874

Сын: Фирсов Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Фирсова(Долгова) (Долгова) Марфа Аксеновна (Авксентьевна)

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1877

Дочь: (Фирсова) Ольга Григорьева

Мать ребёнка: Фирсова(Долгова) (Долгова) Марфа Аксеновна (Авксентьевна)

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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