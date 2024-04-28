Фирсов Тихон Григорьевич 13.06.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсов Тихон Григорьевич

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

13.06.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1874

Отец: Фирсов Григорий Дмитриевич

Мать: Фирсова(Долгова) (Долгова) Марфа Аксеновна (Авксентьевна)

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
16.06.1874
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: дер.Змиевки временнообязанные крестьяне Абрам Семенов Дронов и девица Ксения Григорьева
Бракосочетание
24.10.1894

Жена: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.12.1895

Сын: Фирсов Ефим Тихонов

Мать ребёнка: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Фирсов Владимир Тихонович

Мать ребёнка: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1899

Сын: Фирсов Михаил Тихонович

Мать ребёнка: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1902

Сын: Фирсов Дмитрий Тихонович

Мать ребёнка: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1904

Сын: Фирсов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
21.08.1910

Дочь: Сачкова(Фирсова) (Фирсова) Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна

Рождение ребёнка
10.05.1915

Сын: Фирсов Сергей Тихонович

Мать ребёнка: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна

Смерть
Неизвестно

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