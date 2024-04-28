Фирсов Тихон Григорьевич
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения13.06.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1874
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
16.06.1874
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: дер.Змиевки временнообязанные крестьяне Абрам Семенов Дронов и девица Ксения Григорьева
Бракосочетание
24.10.1894
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.12.1895
Сын: Фирсов Ефим Тихонов
Мать ребёнка: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Фирсов Владимир Тихонович
Мать ребёнка: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
21.08.1910
Рождение ребёнка
10.05.1915
Мать ребёнка: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна
Смерть
Неизвестно