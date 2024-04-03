Фирсов Дмитрий Тихонович
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1902
Дата смерти23.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1928
Рождение ребёнка
21.10.1930
Смерть
23.10.1941
г.Пушкин
Причина смерти: убит