Фирсов Дмитрий Тихонович 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсов Дмитрий Тихонович

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1902

Дата смерти

23.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Фирсов Тихон Григорьевич

Мать: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова(Семенова) (Семенова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1928

Дочь: Долгова(Фирсова) (Фирсова) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Фирсова(Семенова) (Семенова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1930

Дочь: Дронова(Фирсова) (Фирсова) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Фирсова(Семенова) (Семенова) Наталья Ивановна

Смерть
23.10.1941
г.Пушкин
Причина смерти: убит

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