Долгова(Фирсова) (Фирсова) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1928
Дата смерти29.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1951
Сын: Долгов Александр Иванович
Отец ребёнка: Долгов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгов Иван Васильевич
Смерть
29.11.1995
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.