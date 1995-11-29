Долгова(Фирсова) (Фирсова) Анастасия Дмитриевна 28.08.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДолгова(Фирсова) (Фирсова) Анастасия Дмитриевна

Долгова(Фирсова) (Фирсова) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1928

Дата смерти

29.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928

Отец: Фирсов Дмитрий Тихонович

Мать: Фирсова(Семенова) (Семенова) Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1951

Сын: Долгов Александр Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгов Иван Васильевич

Смерть
29.11.1995
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.