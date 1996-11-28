Долгов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1930
Дата смерти28.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1951
Сын: Долгов Александр Иванович
Мать ребёнка: Долгова(Фирсова) (Фирсова) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгова(Фирсова) (Фирсова) Анастасия Дмитриевна
Смерть
28.11.1996
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.