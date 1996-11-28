Долгов Иван Васильевич 30.09.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1930

Дата смерти

28.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1930

Отец: Долгов Василий Тихонович

Мать: Долгова Ххх Марина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова(Фирсова) (Фирсова) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.02.1951

Сын: Долгов Александр Иванович

Мать ребёнка: Долгова(Фирсова) (Фирсова) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгова(Фирсова) (Фирсова) Анастасия Дмитриевна

Смерть
28.11.1996
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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