Сачкова(Фирсова) (Фирсова) Александра Тихоновна 21.08.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Фирсова) (Фирсова) Александра Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1910

Дата смерти

28.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1910

Отец: Фирсов Тихон Григорьевич

Мать: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков Андрей Семенович

Рождение ребёнка
18.07.1932

Дочь: (Сачкова) Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Сачков Андрей Семенович

Рождение ребёнка
12.03.1935

Сын: Сачков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Сачков Андрей Семенович

Рождение ребёнка
22.08.1941

Дочь: Гусева(Сачкова) (Сачкова) Нина Андреевна

Отец ребёнка: Сачков Андрей Семенович

Смерть
28.01.1990
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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