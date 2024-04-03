Сачкова(Фирсова) (Фирсова) Александра Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1910
Дата смерти28.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1932
Дочь: (Сачкова) Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Сачков Андрей Семенович
Рождение ребёнка
12.03.1935
Отец ребёнка: Сачков Андрей Семенович
Рождение ребёнка
22.08.1941
Дочь: Гусева(Сачкова) (Сачкова) Нина Андреевна
Отец ребёнка: Сачков Андрей Семенович
Смерть
28.01.1990
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.