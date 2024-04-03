Фирсова Прасковья Селиверстовна 22.07.1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова Прасковья Селиверстовна

Место рождения

сельцо Дулебино Каширской округи

Дата рождения

22.07.1821

Дата смерти

02.08.1891

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1821

Отец: Селиверст Филимонович

Мать: Евфимия

сельцо Дулебино Каширской округи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев

Крещение
22.07.1821
Фроло-Лаврская церковь села Фроловского Каширского уезда Тульской губернии
Крестил священник Георгий Федоров | Восприемники: Крестные: Сельца Дулебина госпожи Апряниной дворовые Селиверст Минаев и солдатская женка Ксения Леонова ГАТО Тула 3/15\\874
Рождение ребёнка
17.04.1844

Дочь: (Фирсова) Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев

в МК за 1844г Христорождественской церкви села Старокленского факт рождения упоминается 2 раза : 25марта и 17 апреля
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Фирсова) Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Фирсова) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Фирсов Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев

Рождение ребёнка
07.09.1851

Сын: Фирсов Никита Дмитриев

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев

дер. Катино
Дмитрий и Прасковья упоминаются как крестьяне помещицы Янович дер.Катино
Рождение ребёнка
15.09.1852

Сын: Фирсов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев

д. Катино
Рождение ребёнка
10.09.1854

Дочь: Фролова (ФроловаФирсова) Евфимия (Афимья) Дмитриевна

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фирсов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев

Смерть
02.08.1891
Причина смерти: от старости

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