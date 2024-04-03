Фирсова Прасковья Селиверстовна
Место рождениясельцо Дулебино Каширской округи
Дата рождения22.07.1821
Дата смерти02.08.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1821
Отец: Селиверст Филимонович
Мать: Евфимия
сельцо Дулебино Каширской округи
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
22.07.1821
Фроло-Лаврская церковь села Фроловского Каширского уезда Тульской губернии
Крестил священник Георгий Федоров | Восприемники: Крестные: Сельца Дулебина госпожи Апряниной дворовые Селиверст Минаев и солдатская женка Ксения Леонова ГАТО Тула 3/15\\874
Рождение ребёнка
17.04.1844
Дочь: (Фирсова) Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев
в МК за 1844г Христорождественской церкви села Старокленского факт рождения упоминается 2 раза : 25марта и 17 апреля
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Фирсова) Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Фирсова) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Фирсов Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев
Рождение ребёнка
07.09.1851
Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев
дер. Катино
Дмитрий и Прасковья упоминаются как крестьяне помещицы Янович дер.Катино
Рождение ребёнка
15.09.1852
Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев
д. Катино
Рождение ребёнка
10.09.1854
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев
Смерть
02.08.1891
Причина смерти: от старости