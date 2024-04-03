Евфимия 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евфимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиверст Филимонович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Семен Селиверстов

Отец ребёнка: Селиверст Филимонович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анастасия Большая Селиверстовна

Отец ребёнка: Селиверст Филимонович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Селиверстовна

Отец ребёнка: Селиверст Филимонович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анастасия Меньшая Селиверстовна

Отец ребёнка: Селиверст Филимонович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ульяна Селиверстовна

Отец ребёнка: Селиверст Филимонович

Рождение ребёнка
22.07.1821

Дочь: Фирсова Прасковья Селиверстовна

Отец ребёнка: Селиверст Филимонович

сельцо Дулебино Каширской округи
Смерть
Неизвестно

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