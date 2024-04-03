Евфимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Сын: Семен Селиверстов
Отец ребёнка: Селиверст Филимонович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анастасия Большая Селиверстовна
Отец ребёнка: Селиверст Филимонович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Селиверстовна
Отец ребёнка: Селиверст Филимонович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анастасия Меньшая Селиверстовна
Отец ребёнка: Селиверст Филимонович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ульяна Селиверстовна
Отец ребёнка: Селиверст Филимонович
Рождение ребёнка
22.07.1821
Дочь: Фирсова Прасковья Селиверстовна
Отец ребёнка: Селиверст Филимонович
сельцо Дулебино Каширской округи
Смерть
Неизвестно