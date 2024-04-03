Евдокия Селиверстовна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Селиверстовна

Евдокия Селиверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Селиверст Филимонович

Мать: Евфимия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фомич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Фомич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фомич

Рождение ребёнка
13.02.1836

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фомич

селцо Архангельское Змеевка тож
Рождение ребёнка
1840

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Фомич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Фомич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.