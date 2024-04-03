Евдокия Селиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Селиверст Филимонович
Мать: Евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фомич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Фомич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фомич
Рождение ребёнка
13.02.1836
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фомич
селцо Архангельское Змеевка тож
Рождение ребёнка
1840
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Иван Фомич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Фомич
Смерть
Неизвестно