Селиверст Филимонович 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеливерст Филимонович

Селиверст Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Филимон Митрофанович

Мать: Ирина Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия

Рождение ребёнка
1802

Сын: Семен Селиверстов

Мать ребёнка: Евфимия

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анастасия Большая Селиверстовна

Мать ребёнка: Евфимия

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Селиверстовна

Мать ребёнка: Евфимия

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анастасия Меньшая Селиверстовна

Мать ребёнка: Евфимия

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ульяна Селиверстовна

Мать ребёнка: Евфимия

Рождение ребёнка
22.07.1821

Дочь: Фирсова Прасковья Селиверстовна

Мать ребёнка: Евфимия

сельцо Дулебино Каширской округи
Смерть
1838

Мы используем куки для улучшения работы сайта.