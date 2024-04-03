Селиверст Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Филимон Митрофанович
Мать: Ирина Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия
Рождение ребёнка
1802
Сын: Семен Селиверстов
Мать ребёнка: Евфимия
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анастасия Большая Селиверстовна
Мать ребёнка: Евфимия
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Селиверстовна
Мать ребёнка: Евфимия
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анастасия Меньшая Селиверстовна
Мать ребёнка: Евфимия
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ульяна Селиверстовна
Мать ребёнка: Евфимия
Рождение ребёнка
22.07.1821
Дочь: Фирсова Прасковья Селиверстовна
Мать ребёнка: Евфимия
сельцо Дулебино Каширской округи
Смерть
1838