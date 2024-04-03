Филимон Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Митрофан Антипович
Мать: Марфа Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Нестер Филимонович
Мать ребёнка: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
19.02.1767
Сын: Алексей Филимонович
Мать ребёнка: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Васса (Василиса) Филимоновна
Мать ребёнка: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Филимонович
Мать ребёнка: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Трофим Филимонович Рекрут
Мать ребёнка: Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Матрона Филимоновна
Мать ребёнка: Ирина Родионовна
Смерть
1808