Филимон Митрофанович 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филимон Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Митрофан Антипович

Мать: Марфа Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Родионовна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Нестер Филимонович

Мать ребёнка: Ирина Родионовна

Рождение ребёнка
19.02.1767

Сын: Алексей Филимонович

Мать ребёнка: Ирина Родионовна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Васса (Василиса) Филимоновна

Мать ребёнка: Ирина Родионовна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Филимонович

Мать ребёнка: Ирина Родионовна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Селиверст Филимонович

Мать ребёнка: Ирина Родионовна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Трофим Филимонович Рекрут

Мать ребёнка: Ирина Родионовна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Матрона Филимоновна

Мать ребёнка: Ирина Родионовна

Смерть
1808

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