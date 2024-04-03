Марфа Григорьевна
Место рожденияСельцо Афанасьево Раменской волости Коломенского уезда
Дата рождения1717
Дата смерти20.09.1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Сельцо Афанасьево Раменской волости Коломенского уезда
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Нелида Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Антипович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Ермил Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Антипович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Филимон Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Антипович
Смерть
20.09.1773
Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Свидетель смерти -Филипп Демидов