Марфа Григорьевна 1717 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Григорьевна

Место рождения

Сельцо Афанасьево Раменской волости Коломенского уезда

Дата рождения

1717

Дата смерти

20.09.1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо Афанасьево Раменской волости Коломенского уезда
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Нелида Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Антипович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Ермил Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Антипович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Филимон Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Антипович

Смерть
20.09.1773
Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Свидетель смерти -Филипп Демидов

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