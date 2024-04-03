Нелида Митрофановна 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нелида Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Митрофан Антипович

Мать: Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Егор Степанович

Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Февронья Степановна

Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кирилл Степанович

Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1777

Сын: (Ситных?) Дорофей Степанович

Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Смерть
1788

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