Нелида Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Митрофан Антипович
Мать: Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Егор Степанович
Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Февронья Степановна
Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кирилл Степанович
Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1777
Сын: (Ситных?) Дорофей Степанович
Отец ребёнка: Ситных? Степан Трифонович
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Смерть
1788