Митрофан Антипович 1703 — найти родственников по фамилии на Familio
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Митрофан Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Антип Терентьевич

Мать: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Нелида Митрофановна

Мать ребёнка: Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Ермил Митрофанович

Мать ребёнка: Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Филимон Митрофанович

Мать ребёнка: Марфа Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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