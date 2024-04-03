Митрофан Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Антип Терентьевич
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Нелида Митрофановна
Мать ребёнка: Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Ермил Митрофанович
Мать ребёнка: Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Филимон Митрофанович
Мать ребёнка: Марфа Григорьевна
Смерть
Неизвестно