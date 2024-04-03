Антип Терентьевич
Место рожденияСело Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Дата рождения1656
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1656
Отец: Терентий Григорьевич
Мать: Екатерина Кирилловна
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1703
Сын: Митрофан Антипович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1708
Сын: Ермол Антипович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1710
Сын: Селиверст Антипович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно