Антип Терентьевич 1656 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антип Терентьевич

Место рождения

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда

Дата рождения

1656

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656

Отец: Терентий Григорьевич

Мать: Екатерина Кирилловна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1703

Сын: Митрофан Антипович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1708

Сын: Ермол Антипович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Селиверст Антипович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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