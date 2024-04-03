Ермол Антипович 1708 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермол Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

28.01.1769

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Антип Терентьевич

Мать: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Петровна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Василий Ермолаевич

Мать ребёнка: Мария Петровна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Челышкина Ирина Ермолаевна

Мать ребёнка: Мария Петровна

Смерть
28.01.1769
Свидетели отпевания: крестьяне помещика Ивана Филипповича Змеева Андрей Сапронов и Григорий Иванов

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