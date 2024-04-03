Ермол Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти28.01.1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Антип Терентьевич
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Петровна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Василий Ермолаевич
Мать ребёнка: Мария Петровна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Челышкина Ирина Ермолаевна
Мать ребёнка: Мария Петровна
Смерть
28.01.1769
Свидетели отпевания: крестьяне помещика Ивана Филипповича Змеева Андрей Сапронов и Григорий Иванов