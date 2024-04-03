Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1658
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Митрофан Антипович
Отец ребёнка: Антип Терентьевич
Рождение ребёнка
1708
Сын: Ермол Антипович
Отец ребёнка: Антип Терентьевич
Рождение ребёнка
1710
Сын: Селиверст Антипович
Отец ребёнка: Антип Терентьевич
Смерть
Неизвестно