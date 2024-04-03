Евдокия Ивановна 1658 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1658

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Митрофан Антипович

Отец ребёнка: Антип Терентьевич

Рождение ребёнка
1708

Сын: Ермол Антипович

Отец ребёнка: Антип Терентьевич

Рождение ребёнка
1710

Сын: Селиверст Антипович

Отец ребёнка: Антип Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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