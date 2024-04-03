Екатерина Кирилловна 1640 — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ??? Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1656

Сын: Антип Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Григорьевич

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1678

Сын: Алексей Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1693

Сын: Агафон Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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