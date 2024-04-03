Екатерина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ??? Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1656
Сын: Антип Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Григорьевич
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1678
Сын: Алексей Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1693
Сын: Агафон Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Григорьевич
Смерть
Неизвестно