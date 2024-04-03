Терентий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ??? Терентьевна
Мать ребёнка: Екатерина Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
1656
Сын: Антип Терентьевич
Мать ребёнка: Екатерина Кирилловна
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1678
Сын: Алексей Терентьевич
Мать ребёнка: Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
1693
Сын: Агафон Терентьевич
Мать ребёнка: Екатерина Кирилловна
Смерть
Неизвестно