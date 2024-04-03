Терентий Григорьевич 1640 — найти родственников по фамилии на Familio
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Терентий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ??? Терентьевна

Мать ребёнка: Екатерина Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Кирилловна

Рождение ребёнка
1656

Сын: Антип Терентьевич

Мать ребёнка: Екатерина Кирилловна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1678

Сын: Алексей Терентьевич

Мать ребёнка: Екатерина Кирилловна

Рождение ребёнка
1693

Сын: Агафон Терентьевич

Мать ребёнка: Екатерина Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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