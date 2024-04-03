Ирина Родионовна 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ирина Родионовна

Место рождения

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Иродион (Родион) Лаврентьевич

Мать: Аксинья Леонтьевна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимон Митрофанович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Нестер Филимонович

Отец ребёнка: Филимон Митрофанович

Рождение ребёнка
19.02.1767

Сын: Алексей Филимонович

Отец ребёнка: Филимон Митрофанович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Васса (Василиса) Филимоновна

Отец ребёнка: Филимон Митрофанович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Филимонович

Отец ребёнка: Филимон Митрофанович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Селиверст Филимонович

Отец ребёнка: Филимон Митрофанович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Трофим Филимонович Рекрут

Отец ребёнка: Филимон Митрофанович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Матрона Филимоновна

Отец ребёнка: Филимон Митрофанович

Смерть
Неизвестно

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