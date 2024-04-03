Ирина Родионовна
Место рожденияСело Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Иродион (Родион) Лаврентьевич
Мать: Аксинья Леонтьевна
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филимон Митрофанович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Нестер Филимонович
Отец ребёнка: Филимон Митрофанович
Рождение ребёнка
19.02.1767
Сын: Алексей Филимонович
Отец ребёнка: Филимон Митрофанович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Васса (Василиса) Филимоновна
Отец ребёнка: Филимон Митрофанович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Филимонович
Отец ребёнка: Филимон Митрофанович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Филимон Митрофанович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Трофим Филимонович Рекрут
Отец ребёнка: Филимон Митрофанович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Матрона Филимоновна
Отец ребёнка: Филимон Митрофанович
Смерть
Неизвестно