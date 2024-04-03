Иродион (Родион) Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Лаврентий Филиппович
Мать: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Ирина Родионовна
Мать ребёнка: Аксинья Леонтьевна
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Смерть
Неизвестно