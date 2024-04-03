Иродион (Родион) Лаврентьевич 1708 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иродион (Родион) Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Лаврентий Филиппович

Мать: Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Ирина Родионовна

Мать ребёнка: Аксинья Леонтьевна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Смерть
Неизвестно

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