Лаврентий Филиппович 1668 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаврентий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Филипп Андреевич

Мать: ??? Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1708

Сын: Иродион (Родион) Лаврентьевич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно

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