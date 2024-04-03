Лаврентий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: Филипп Андреевич
Мать: ??? Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1708
Сын: Иродион (Родион) Лаврентьевич
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно