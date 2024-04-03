Марфа Ивановна 1698 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1668 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Филиппович

Рождение ребёнка
1708

Сын: Иродион (Родион) Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Филиппович

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Филиппович

Смерть
Неизвестно

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