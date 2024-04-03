Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Филиппович
Рождение ребёнка
1708
Сын: Иродион (Родион) Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Филиппович
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Филиппович
Смерть
Неизвестно