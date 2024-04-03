Семен Селиверстов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Селиверст Филимонович
Мать: Евфимия
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: (Сафронова) Дарья Ульяновна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ассон Семенович
Мать ребёнка: (Сафронова) Дарья Ульяновна
сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1851
Сын: Приемный Сын Сергей Васильевич
Мать ребёнка: (Сафронова) Дарья Ульяновна
Смерть
Неизвестно