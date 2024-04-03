Семен Селиверстов 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семен Селиверстов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Селиверст Филимонович

Мать: Евфимия

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: (Сафронова) Дарья Ульяновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ассон Семенович

Мать ребёнка: (Сафронова) Дарья Ульяновна

сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1851

Сын: Приемный Сын Сергей Васильевич

Мать ребёнка: (Сафронова) Дарья Ульяновна

Смерть
Неизвестно

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