Ассон Семенович 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ассон Семенович

Место рождения

сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Семен Селиверстов

Мать: (Сафронова) Дарья Ульяновна

сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Бракосочетание
15.10.1850

Жена: Наталья Ермолаевна

Вознесенская церковь села Смолино Судогодского уезда
Венчал священник Николай Добровольский
Смерть
Неизвестно

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