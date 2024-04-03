Ассон Семенович
Место рождениясельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Семен Селиверстов
сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Бракосочетание
15.10.1850
Жена: Наталья Ермолаевна
Вознесенская церковь села Смолино Судогодского уезда
Венчал священник Николай Добровольский
Смерть
Неизвестно