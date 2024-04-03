Наталья Ермолаевна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталья Ермолаевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1792 г.р.

Муж

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ермолай Иванович

Мать: Акулина Александровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
15.10.1850

Муж: Ассон Семенович

Вознесенская церковь села Смолино Судогодского уезда
Венчал священник Николай Добровольский
Смерть
Неизвестно

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