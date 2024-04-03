Наталья Ермолаевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Ермолай Иванович
Мать: Акулина Александровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
15.10.1850
Муж: Ассон Семенович
Вознесенская церковь села Смолино Судогодского уезда
Венчал священник Николай Добровольский
Смерть
Неизвестно