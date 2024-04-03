(Сафронова) Дарья Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Сафронов Ульян Александрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Селиверстов
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ассон Семенович
Отец ребёнка: Семен Селиверстов
сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1851
Сын: Приемный Сын Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Семен Селиверстов
Смерть
Неизвестно