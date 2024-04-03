(Сафронова) Дарья Ульяновна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сафронова) Дарья Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Сафронов Ульян Александрович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Селиверстов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ассон Семенович

Отец ребёнка: Семен Селиверстов

сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1851

Сын: Приемный Сын Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Семен Селиверстов

Смерть
Неизвестно

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