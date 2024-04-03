Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти22.03.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1844
Дочь: (Фирсова) Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Фирсова Прасковья Селиверстовна
в МК за 1844г Христорождественской церкви села Старокленского факт рождения упоминается 2 раза : 25марта и 17 апреля
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Фирсова) Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Фирсова Прасковья Селиверстовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Фирсова) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Фирсова Прасковья Селиверстовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Фирсов Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фирсова Прасковья Селиверстовна
Рождение ребёнка
07.09.1851
Мать ребёнка: Фирсова Прасковья Селиверстовна
дер. Катино
Дмитрий и Прасковья упоминаются как крестьяне помещицы Янович дер.Катино
Рождение ребёнка
15.09.1852
Мать ребёнка: Фирсова Прасковья Селиверстовна
д. Катино
Рождение ребёнка
10.09.1854
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Фирсова Прасковья Селиверстовна
Смерть
22.03.1880
Причина смерти: от сухотки