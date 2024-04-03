Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсов Дмитрий Большой Евстигнеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

22.03.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Фирсов Евстигней Фирсович

Мать: Фирсова 1Я Жена Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова Прасковья Селиверстовна

Рождение ребёнка
17.04.1844

Дочь: (Фирсова) Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Фирсова Прасковья Селиверстовна

в МК за 1844г Христорождественской церкви села Старокленского факт рождения упоминается 2 раза : 25марта и 17 апреля
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Фирсова) Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Фирсова Прасковья Селиверстовна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Фирсова) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Фирсова Прасковья Селиверстовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Фирсов Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Фирсова Прасковья Селиверстовна

Рождение ребёнка
07.09.1851

Сын: Фирсов Никита Дмитриев

Мать ребёнка: Фирсова Прасковья Селиверстовна

дер. Катино
Дмитрий и Прасковья упоминаются как крестьяне помещицы Янович дер.Катино
Рождение ребёнка
15.09.1852

Сын: Фирсов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Фирсова Прасковья Селиверстовна

д. Катино
Рождение ребёнка
10.09.1854

Дочь: Фролова (ФроловаФирсова) Евфимия (Афимья) Дмитриевна

Мать ребёнка: Фирсова Прасковья Селиверстовна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фирсов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Фирсова Прасковья Селиверстовна

Смерть
22.03.1880
Причина смерти: от сухотки

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