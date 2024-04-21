Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Челышкин Павел Григорьевич

Мать: Челышкин Домна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Тихон Данилович

Рождение ребёнка
07.02.1832

Сын: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович

Отец ребёнка: Долгов Тихон Данилович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Семенова(Долгова) (Долгова) Агафья Тихоновна

Отец ребёнка: Долгов Тихон Данилович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
15.07.1835

Сын: Долгов Илья Тихонов

Отец ребёнка: Долгов Тихон Данилович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
03.12.1836

Дочь: (Долгова) Варвара Тихоновна

Отец ребёнка: Долгов Тихон Данилович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Сильянова(Долгова) (Долгова) Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Долгов Тихон Данилович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.09.1843

Дочь: (Долгова) София Тихоновна

Отец ребёнка: Долгов Тихон Данилович

Рождение ребёнка
26.12.1844

Дочь: Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Долгов Тихон Данилович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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