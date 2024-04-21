Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1808
Отец: Челышкин Павел Григорьевич
Мать: Челышкин Домна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1832
Сын: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович
Отец ребёнка: Долгов Тихон Данилович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Семенова(Долгова) (Долгова) Агафья Тихоновна
Отец ребёнка: Долгов Тихон Данилович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
15.07.1835
Сын: Долгов Илья Тихонов
Отец ребёнка: Долгов Тихон Данилович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
03.12.1836
Дочь: (Долгова) Варвара Тихоновна
Отец ребёнка: Долгов Тихон Данилович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Сильянова(Долгова) (Долгова) Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Долгов Тихон Данилович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.09.1843
Дочь: (Долгова) София Тихоновна
Отец ребёнка: Долгов Тихон Данилович
Рождение ребёнка
26.12.1844
Дочь: Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Долгов Тихон Данилович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно