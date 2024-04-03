Семенова(Долгова) (Долгова) Агафья Тихоновна 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова(Долгова) (Долгова) Агафья Тихоновна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Долгов Тихон Данилович

Мать: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
24.02.1850

Муж: Семенов Михаил Данилович

Рождение ребёнка
01.11.1852

Дочь: (Семенова) Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Семенов Михаил Данилович

д. Катино
Михаил и Агафья упоминаются как крестьяне помещицы Янович дер. Катино
Рождение ребёнка
12.11.1855

Сын: Семенов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Семенов Михаил Данилович

д.Катино
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Семенов Михаил Данилович

дер. Катино
Смерть
Неизвестно

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