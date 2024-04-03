Семенова(Долгова) (Долгова) Агафья Тихоновна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
24.02.1850
Рождение ребёнка
01.11.1852
Дочь: (Семенова) Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Семенов Михаил Данилович
д. Катино
Михаил и Агафья упоминаются как крестьяне помещицы Янович дер. Катино
Рождение ребёнка
12.11.1855
Отец ребёнка: Семенов Михаил Данилович
д.Катино
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Семенов Михаил Данилович
дер. Катино
Смерть
Неизвестно