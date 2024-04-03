Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна
Место рождениядер. Катино
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна
Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич
Дочь: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна
Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич
Дочь: (Челушкина) Акулина Поликарпова
Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич
Сын: Челушкин (Меркулов) Алексей Поликарпов
Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич
Сын: Челушкин Андрей Поликарпович
Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич
Сын: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович
Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич
Сын: Челушкин Демид (Диомид) Поликарпович
Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич
Сын: Челушкин Яков Поликарпович
Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич
Сын: Челушкин (Меркулов) Платон Поликарпович
Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич
Сын: Челушкин (Меркулов) Иван Поликарпович
Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич
Дочь: (Челушкина) Акулина Поликарповна
Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич