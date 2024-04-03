Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

Место рождения

дер. Катино

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Семенов Михаил Данилович

Мать: Семенова(Долгова) (Долгова) Агафья Тихоновна

дер. Катино
Бракосочетание
17.?.1876

Муж: Челушкин Поликарп Тимофеевич

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.01.1879

Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна

Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.03.1881

Дочь: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна

Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.05.1883

Дочь: (Челушкина) Акулина Поликарпова

Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.02.1885

Сын: Челушкин (Меркулов) Алексей Поликарпов

Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.11.1886

Сын: Челушкин Андрей Поликарпович

Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.01.1889

Сын: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 янв 1889 Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15
Рождение ребёнка
16.08.1891

Сын: Челушкин Демид (Диомид) Поликарпович

Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.10.1892

Сын: Челушкин Яков Поликарпович

Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.11.1895

Сын: Челушкин (Меркулов) Платон Поликарпович

Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.05.1901

Сын: Челушкин (Меркулов) Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.06.1902

Дочь: (Челушкина) Акулина Поликарповна

Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Тимофеевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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