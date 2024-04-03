Челушкин (Меркулов) Иван Поликарпович 23.05.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин (Меркулов) Иван Поликарпович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

23.05.1901

Дата смерти

06.07.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1901

Отец: Челушкин Поликарп Тимофеевич

Мать: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
24.05.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Крещение
24.05.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Восприемники: Крестные: Села Змиевки кр. Василий Петров Сафронов и жена солдата Ивана Егорова Макарова Татиана Поликарпова. ГАЛО 38-3-6.
Смерть
06.07.1901
село Змеевка Раненбургского уезда 6 июл 1901г.

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