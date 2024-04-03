Челушкин (Меркулов) Иван Поликарпович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения23.05.1901
Дата смерти06.07.1901
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1901
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
24.05.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Крещение
24.05.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Восприемники: Крестные: Села Змиевки кр. Василий Петров Сафронов и жена солдата Ивана Егорова Макарова Татиана Поликарпова. ГАЛО 38-3-6.
Смерть
06.07.1901
село Змеевка Раненбургского уезда 6 июл 1901г.