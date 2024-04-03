Челушкин Яков Поликарпович 21.10.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Яков Поликарпович

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

21.10.1892

Дата смерти

04.08.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1892

Отец: Челушкин Поликарп Тимофеевич

Мать: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
1892
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змиевка крестный Василий Петров Софронов и кр. Андрея Иоакимова Софронова жена Марфа Филиппова
Смерть
04.08.1912
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От ушиба лошади | от ушиба лошади

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