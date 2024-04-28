Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна 23.03.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

23.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1881

Отец: Челушкин Поликарп Тимофеевич

Мать: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафронова Ххх) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сафронов Иван Никитич

Крещение
24.03.1881
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змиевка крестьяне: Кузьма Егоров Гусев и Анастасия Ильина Данилова(Долгова)
Бракосочетание
25.?.1899

Муж: Сафронов Иван Никитич

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
1902

Сын: Сафронов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Сафронов Иван Никитич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Сафронова) Александра Иванова

Отец ребёнка: Сафронов Иван Никитич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
30.12.1910

Дочь: Сафронова(Сафронова) (Сафронова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сафронов Иван Никитич

Рождение ребёнка
25.01.1915

Сын: Сафронов Иван Иванович

Отец ребёнка: Сафронов Иван Никитич

Рождение ребёнка
15.03.1918

Дочь: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Сафронов Иван Никитич

Смерть
Неизвестно

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