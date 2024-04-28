Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения23.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
23.03.1881
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафронова Ххх) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сафронов Иван Никитич
Крещение
24.03.1881
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змиевка крестьяне: Кузьма Егоров Гусев и Анастасия Ильина Данилова(Долгова)
Бракосочетание
25.?.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сафронов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Сафронов Иван Никитич
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Сафронова) Александра Иванова
Отец ребёнка: Сафронов Иван Никитич
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
30.12.1910
Дочь: Сафронова(Сафронова) (Сафронова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сафронов Иван Никитич
Рождение ребёнка
25.01.1915
Отец ребёнка: Сафронов Иван Никитич
Рождение ребёнка
15.03.1918
Дочь: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Сафронов Иван Никитич
Смерть
Неизвестно