Сафронова(Сафронова) (Сафронова) Анна Ивановна 30.12.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСафронова(Сафронова) (Сафронова) Анна Ивановна

Сафронова(Сафронова) (Сафронова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1910

Дата смерти

26.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1910

Отец: Сафронов Иван Никитич

Мать: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Василий Никитович

Рождение ребёнка
15.08.1933

Дочь: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Сафронов Василий Никитович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Сафронов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Сафронов Василий Никитович

Смерть
26.08.1966
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.