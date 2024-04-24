Сафронова(Сафронова) (Сафронова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1910
Дата смерти26.08.1966
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1933
Дочь: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Сафронов Василий Никитович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Сафронов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Сафронов Василий Никитович
Смерть
26.08.1966
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.